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Гафни о Ноа Кирел: Я бы пожертвовал ей немного одежды
22.05.2023 10:53 Аркадий Бочаровский

Гафни о Ноа Кирел: Я бы пожертвовал ей немного одежды


Председатель финансовой комиссии Яадут А-Тора Моше Гафни (Яадут А-Тора) представил на пленуме Кнессета предлагаемые законы о бюджете на 2023-2024 годы .

Гафни прокомментировал критику по поводу перевода крупных коалиционных фондов в пользу ультраортодоксального населения. 

Во время своего выступления Гафни сказал: "Значит, если моя дочь выросла не на творчестве Ноа Кирел, разве она не заслуживает бюджета? Кстати, я бы также пожертвовал ей немного одежды".

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