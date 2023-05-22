



Гафни о Ноа Кирел: Я бы пожертвовал ей немного одежды



Председатель финансовой комиссии Яадут А-Тора Моше Гафни (Яадут А-Тора) представил на пленуме Кнессета предлагаемые законы о бюджете на 2023-2024 годы .



Гафни прокомментировал критику по поводу перевода крупных коалиционных фондов в пользу ультраортодоксального населения.



Во время своего выступления Гафни сказал: "Значит, если моя дочь выросла не на творчестве Ноа Кирел, разве она не заслуживает бюджета? Кстати, я бы также пожертвовал ей немного одежды".