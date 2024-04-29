



G7 достигла соглашения об отказе от угля к 2035 году

Министры энергетики стран Большой семерки (G7) достигли соглашения о закрытии своих угольных электростанций не позднее 2035 года, что является важным шагом на пути к переходу от ископаемого топлива.



"У нас есть соглашение о прекращении использования угля в первой половине 2030-х годов… это историческое соглашение", — заявил министр энергетической безопасности Net Zero Эндрю Боуи в интервью Class CNBC.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Итальянские дипломатические источники сообщили, что техническая сделка была достигнута.



Соглашение будет включено в итоговое коммюнике министров энергетики стран "Большой семерки", которое будет опубликовано во вторник по итогам двухдневной встречи в Турине.



Один из источников ранее сообщил Reuters, что дипломаты стран G7 - Италии, США, Великобритании, Франции, Германии, Канады и Японии - обсуждали этот вопрос.



Соглашение знаменует собой значительный шаг в направлении, указанном в прошлом году на климатическом саммите COP28

Организации Объединенных Наций по переходу от ископаемого топлива, из которых уголь является наиболее загрязняющим.

"Это помогает ускорить переход инвестиций от угля к чистым технологиям, особенно в Японии и в более широком смысле во всей угольной экономике Азии, включая Китай и Индию", — сказал Лука Бергамаски, соучредитель итальянского аналитического центра по изменению климата ECCO.

