



Французский парламент поддержал законопроект против дискриминации по прическам

Законопроект был одобрен Национальным собранием и теперь будет обсуждаться в Сенате.



Закон запретит работодателям требовать, чтобы волосы были выпрямлены, а афро, дреды и косы - покрыты.



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Его автор надеется, что закон поддержит тех, кто сталкивается с враждебностью на рабочем месте, особенно чернокожих.

Законопроект не направлен конкретно против дискриминации по расовому признаку, хотя именно это является основной мотивацией закона.



Он также будет защищать блондинов и рыжих, а также лысых жертв того, что он называет "предрассудками о волосах".



Закон был предложен Оливье Серва, членом парламента от французского Карибского острова Гваделупа, который представил результаты американского исследования, согласно которому четверть чернокожих женщин заявили, что их не приняли на работу из-за их волос при собеседовании.



"Люди, которые не вписываются в европоцентристские стандарты, сталкиваются с дискриминацией, стереотипами и предвзятостью", - сказал г-н Серва.

