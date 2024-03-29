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Французский парламент поддержал законопроект против дискриминации по прическам
29.03.2024 05:30 MIGnews.com

Французский парламент поддержал законопроект против дискриминации по прическам

Законопроект был одобрен Национальным собранием и теперь будет обсуждаться в Сенате.

Закон запретит работодателям требовать, чтобы волосы были выпрямлены, а афро, дреды и косы - покрыты.

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Его автор надеется, что закон поддержит тех, кто сталкивается с враждебностью на рабочем месте, особенно чернокожих.
Законопроект не направлен конкретно против дискриминации по расовому признаку, хотя именно это является основной мотивацией закона.

Он также будет защищать блондинов и рыжих, а также лысых жертв того, что он называет "предрассудками о волосах".

Закон был предложен Оливье Серва, членом парламента от французского Карибского острова Гваделупа, который представил результаты американского исследования, согласно которому четверть чернокожих женщин заявили, что их не приняли на работу из-за их волос при собеседовании.

"Люди, которые не вписываются в европоцентристские стандарты, сталкиваются с дискриминацией, стереотипами и предвзятостью", - сказал г-н Серва.
 

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