



Франция уничтожила четыре беспилотника в Аденском заливе

Французский военный корабль и истребители уничтожили четыре боевых беспилотника, которые направлялись к европейской военно-морской миссии в Аденском заливе, заявили французские военные.



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"Эти оборонительные действия непосредственно способствовали защите грузового судна True Confidence под флагом Барбадоса, которое было поражено 6 марта и находится на буксире, а также других коммерческих судов, проходящих в этом районе", - говорится в заявлении армии.

