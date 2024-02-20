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Франция следом за Британией обратилась с требованием к Кремлю
20.02.2024 17:31 Алина Груднева

Франция следом за Британией обратилась с требованием к Кремлю

Франция возложила ответственность на Кремль за смерть российского оппозиционера Алексея Навального в тюрьме.

МИД страны призвал Москву к "независимому и углубленному" расследованию обстоятельств внезапной гибели политика.

В связи со смертью Навального российский посол Алексей Мешков был вызван "на ковер" в Париже.

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Накануне аналогичным образом высказался британский депутат от Консервативной партии Боб Сили. И во Франции, и в Британии выражают "глубокую обеспокоенность" из-за критического состояния здоровья политика Владимира Кара-Мурзы, который приговорен в РФ к 25 годам лишения свободы по обвинениям в "госизмене", распространении "фейков" про ВС РФ и осуществление деятельности "нежелательной" организации.

"Его здоровье в хрупком состоянии, и если Путин смог убить Навального, то может убить и Кара-Мурзу", - сказали в Британии.
 

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