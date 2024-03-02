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Финляндия: Украина может атаковать территорию России нашим оружием
02.03.2024 09:17 MIGnews.com

Финляндия: Украина может атаковать территорию России нашим оружием

Министр обороны Финляндии Антти Хакканен сообщил о том, что его страна не устанавливала никаких ограничений для Украины относительно использования финского оружия. Об этом сообщает телекомпания Yle. Не существует такого запрета и относительно атак на территорию государства-агрессора.

Хакканен добавил, что такой запрет вводят в основном страны, которые предоставили Украине системы вооружений большой дальности. 

“В случае необходимости Украина должна также нанести удары по военным объектам на российской территории, — согласился с министром Юкка Копра, председатель парламентского комитета по обороне Финляндии. — У Украины есть законное право на оборону. Устав ООН позволяет атаковать военные объекты через сухопутные границы”.

Финляндия с 2022 года поставляет Украине финансовую помощь и оружие — в том числе противотанковые установки, винтовки, патроны и полевые пайки. С апреля 2023 года Финляндия является членом НАТО. 

 

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