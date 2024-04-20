Финляндия просит ЕС о помощи в вопросе мигрантов из РФ
Финляндия попросила Евросоюз принять меры в вопросе массового наплыва мигрантов из России.
По данным информационного агентства Reuters, с таким призывом выступил финский премьер-министр Петтери Орпо.
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"Мы готовим собственное законодательство, но нам также нужны меры ЕС", - отметил он.
В свою очередь, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ответила, что меры, принимаемые в отношении российских мигрантов, должны привести к балансу между между защитой границ и международными обязательствами.
"Мы видим, что одно государство использует бедных людей для оказания давления на другое государство, и это явная проблема безопасности", - подчеркнула она.