



Финляндия просит ЕС о помощи в вопросе мигрантов из РФ

Финляндия попросила Евросоюз принять меры в вопросе массового наплыва мигрантов из России.



По данным информационного агентства Reuters, с таким призывом выступил финский премьер-министр Петтери Орпо.



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"Мы готовим собственное законодательство, но нам также нужны меры ЕС", - отметил он.



В свою очередь, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ответила, что меры, принимаемые в отношении российских мигрантов, должны привести к балансу между между защитой границ и международными обязательствами.



"Мы видим, что одно государство использует бедных людей для оказания давления на другое государство, и это явная проблема безопасности", - подчеркнула она.