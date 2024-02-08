



Финляндия пока не собирается открывать границу с Россией

Правительство Финляндии приняло решение продлить срок закрытия границы с Россией еще на два месяца. Таким образом, пограничные пункты останутся закрытыми по меньшей мере до 14 апреля.



Согласно предыдущим решениям, закрытие должно было закончиться в воскресенье, 11 февраля, сообщает Yle.



Закрытие было обосновано тем, что Россия переправляет просителей убежища на границу, чтобы оказать давление на Финляндию.



Напомним, 30 ноября прошлого года Финляндия решила закрыть все пограничные переходы на границе с Россией. Это было связано с наплывом нелегальных мигрантов со стороны РФ.



13 декабря правительство пересмотрело свое решение и возобновило работу двух КПП. Но уже через несколько дней границу снова пришлось закрыть полностью из-за новой волны мигрантов.



Уже в январе этого года правительство Финляндии приняло решение продлить закрытие границ с Россией по меньшей мере до 11 февраля.



Премьер Финляндии откинул возможность открытия границы с Россией. По его словам, проблема с нелегальными мигрантами не решилась.