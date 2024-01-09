



Финляндия хочет продлить закрытие границы с РФ: ничего не поменялось

В Финляндии не видят смысла открывать границу с Россией, поскольку у соседей толком ничего не поменялось.



По данным информагентства Yle, такое заявление сделал премьер-министр Финляндии Петтери Орпо.



"Безопасность границ является настолько важным вопросом для Финляндии, что я имею наибольшее значение при принятии решений", - подчеркнул он.



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По словам финского премьера, необходимо принять меры на восточной границе и принять новое решение о закрытии границ, поскольку предыдущее истекает 14 января.



"Судя по той информации, которой я располагаю сейчас, у России ничего не изменилось. Я считаю, что оценка угроз аналогичная. Это говорит о том, что необходимы дальнейшие действия", - пояснил он.



