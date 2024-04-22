Филиппины и США проведут совместные военные учения
В Южно-Китайском море состоятся совместные военные учения.
По данным информационного агентства Reuters, в них будут участвовать Филиппины, США, Франция и Австралия.
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В морских учениях будут задействованы около 17 тысяч филиппинских и американских военнослужащих. Мероприятия будут длиться в течение трех дней - с 22 апреля по 10 мая.
Учения будут проведены на фоне агрессивного поведения Китая. Усиление давления Пекина в Южно-Китайском море вызвало беспокойство Манилы, которая претендует на спорную морскую территорию.
В КНР уже раскритиковали совместные учения, объявив, что они усиливают напряженность и подрывают региональную стабильность.