



Европейские страны массово вызывают послов РФ "на ковер" из-за Навального

Многие европейские страны вызвали российских послов в министерства иностранных дел из-за внезапной смерти оппозиционера Алексея Навального в тюрьме и на фоне затягивания властями РФ процесса выдачи тела и объявления официальной причины его гибели.



Последними о таком решении объявили в МИД Италии и Польши, где возложили ответственность за кончину политика на Кремль.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Ранее российских послов вызвали "на ковер" Германия, Испания, Швеция, Франция, Словения, Финляндия. Евросоюз официально потребовал от Москвы разрешения провести независимое расследование смерти Навального и незамедлительно передать его тело семье.