



Европейские лидеры прощаются с Папой Бенедиктом XVI

Европейские лидеры прокомментировали смерть почтенного Папы Бенедикта XVI, который ушел из жизни в 95 лет.



Среди первых на его кончину отреагировал канцлер Германии Олаф Шольц.



"Мир потерял значительную фигуру в католической церкви. Бенедикт XVI был за многих, и не только в Германии, особого в качестве церковного деятеля, боевой личности и интеллигентного богослова", - сказал он.



Премьер-министр Великобритании Риши Сунак написал, что бывший Папа был великим теологом, чей визит в Великобританию в 2010 году стал историческим моментом для католиков и некатоликов.



Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что выражает соболезнования католикам во всем мире, которые скорбят из-за смерти Его Святейшества Бенедикта XVI.



"Который с душой и разумом работал над объединением мира", отметил он.



По словам премьер-министра Италии Джорджии Мэлони, Бенедикт был великим человеком, которого не забудет история, гигантом веры и разума.

