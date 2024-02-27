



Европа в этом году увеличит финансовую помощь Украине в два раза

Европейская комиссия согласилась увеличить объем финансирования Украины в 2024 году до 16 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility. Об этом сообщили несколько источников, знакомых с решением ЕК.



"Объем финансирования на текущий год - 16 млрд евро", - рассказал один из собеседников.



При этом размер первого транша, который ожидается в марте, составит 4,5 млрд евро.



Стоит заметить, что ранее ЕК была готова выделить в 2024 году из общей суммы четырехлетней программы Ukraine Facility лишь 9 млрд евро. Это при том, что Украина рассчитывала на 18 млрд евро.



Напомним, 1 февраля лидеры стран Европейского союза на спецсаммите поддержали предоставление Украине 50 млрд евро до 2027 года. Такие средства передадут в рамках программы Ukraine Facility. Она также предусматривает, что нашей стране будет необходимо выполнять условия для получения денег.



Окончательное утверждение программы ожидается уже в апреле, сообщила первый вице-премьер Украины Юлия Свириденко. До этого, в марте, Кабмин планирует утвердить такую программу и передать коллегам в Еврокомиссию.