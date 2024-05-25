



Европа создает “Стену дронов”

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте рассказала BNS об итогах встречи с коллегами из стран Балтии, Польши, Финляндии и Норвегии.



"Это совершенно новая вещь — "стена дронов", протянувшаяся от Норвегии до Польши. Ее целью будет защита нашей границы с помощью дронов и других технологий. Не только с помощью физической инфраструктуры, систем наблюдения, но и с помощью беспилотников и других технологий", — сказала она.



Дроны будут использоваться для наблюдения за границей, кроме того, на границе установят антидроновое оборудование, которое должно помочь в борьбе с использованием БПЛА для контрабанды и провокациями со стороны враждебных государств.



Не исключено, что проект будет реализован на средства ЕС.

