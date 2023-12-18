



Евродепутат: Нужно лишить Венгрию права голоса

Раса Юкнявичене депутат Европарламента от Литвы заявила прямо с трибуны, что Виктор Орбан, очевидно, работает на Владимира Путина и не является волеизъявлением венгерского народа. По ее словам, Орбан “просто разрушает Евросоюз изнутри”.



Депутат уверена, что члены организации должны найти юридические инструменты, чтобы лишить Орбана, а, соответственно, Венгрию права голоса в Евросовете.



"На кого работает Орбан? На Путина. И почему ЕС не делает ничего, чтобы остановить его? Разве вы не видите, как ЕС разрушают изнутри? ЕС. Так не может больше продолжаться", – сказала Юкнявичене.



Депутат заявила, что следующая неделя станет для всех членов ЕС непростой, но необходимо пройти все экзистенциальные испытания. Россия - угрожает не только Украине, но и Европе вцелом. Нельзя дать агрессору победить.

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"Я не верю, что венгерская нация, которая была для всех примером с 1956 года, хочет, чтобы Россия победила", – сказала Юкнявичене.

