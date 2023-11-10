Эвакуация раненых из Газы через "Рафиах" приостановлена
В пятницу, 10 ноября, эвакуация иностранцев и раненых жителей Газы через египетский контрольно-пропускной пункт "Рафиах" в очередной раз была приостановлена.
Об этом в комментарии информационному агентству Reuters сообщили трое сотрудников службы безопасности Египта и палестинский источник.
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На какой срок был закрыт контрольно-пропускной пункт, через который проводилась эвакуация в Египет, не раскрывается.
С 1 ноября КПП уже дважды временно прекращал работать из-за атак возле погранперехода.