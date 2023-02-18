



ЕС ускорит производство боеприпасов для помощи Украине

Европейский Союз намерен объединить усилия с оборонной промышленностью блока для ускорения и увеличения объемов производства боеприпасов для помощи Украине и пополнения собственных запасов.



Об этом сообщила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на Мюнхенской конференции по безопасности.



Она, в частности, предложила блоку европейских стран сделать в отношении боеприпасов то же, что делалось во время пандемии в рамках подготовки к крупномасштабному производству вакцины от COVID.



"Мы могли бы подумать, например, о предварительных соглашениях о закупках, которые дают оборонной промышленности возможность инвестировать в производственные линии уже сейчас, чтобы они работали быстрее и увеличивали объемы", — подчеркнула она.



По словам Фон дер Ляйен, Евросоюз не может ждать месяцами и годами, чтобы получить возможность для пополнения своих военных запасов или, тем более, для отправки в Украину таких боеприпасов, как 155-мм артиллерийские снаряды.



"Настало время, действительно, ускорить и увеличить производство стандартизированной продукции, в которой остро нуждается Украина", - добавила она.