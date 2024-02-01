



ЕС согласовал выделение Украине финпомощи на €50 млрд, – Мишель

Все 27 лидеров договорились о дополнительном пакете поддержки Украины в размере 50 млрд евро в рамках бюджета ЕС. Об этом сообщил глава Европейского Совета Шарль Мишель в соцсети Х (Twitter).



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"Все 27 лидеров договорились о дополнительном пакете поддержки Украины в рамках бюджета ЕС на сумму 50 миллиардов евро. Это обеспечит устойчивое, долгосрочное и предсказуемое финансирование для Украины", – написал Шарль Мишель.



Он также сообщил, что "ЕС берет на себя лидерство и ответственность в поддержке Украины".



"Мы знаем, что поставлено на карту", – говорит в сообщении президента Евросовета.







Отметим, перед внеочередным заседанием Европейского Совета президент Шарль Мишель собрал европейских лидеров для консультации. Участвовал в них и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.



"Последний отсчет до саммита Европейского Совета. Консультации продолжаются", – написал Мишель в соцсети Х (Twitter) в четверг, 1 февраля, и подкрепил эту запись фотографией, на которой за столом сидят сам Мишель, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министры Венгрии, Италии и Франции Виктор Орбан, Джорджа Мэлони и Эммануэль Макрон, а также канцлер Германии Олаф Шольц.





Фото: Шарль Мишель / Twitter

