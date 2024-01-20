



ЕС принял закон относительно жертв домашнего насилия

Отныне жертвы домашнего насилия могут просить убежище в ЕС. Это решение принято Судом Европейского союза. Об этом пишет Deutsche Welle.



Женщинам может быть предоставлен статус беженца, если в стране происхождения им угрожает "физическое или психологическое насилие, обусловленное гендерной принадлежностью", это включает также сексуальное и домашнее насилие.



Прецедентом послужил иск гражданки Турции курдского происхождения, которая в 2018 году приехала в Болгарию, опасаясь за жизнь из-за угроз бывшего мужа, который избивал ее. Однако в Болгарии женщине отказали, потому что домашнее насилие не считается поводом для защиты.



Европейский суд решил иначе.



"Это очень важное решение для защиты женщин от домашнего и сексуального насилия. Оно ясно дает понять, что ЕС должен также защищать женщин, которые не имеют европейского паспорта, от домашнего насилия в их родных странах", - заявила евродепутат Терри Райнтке.