ЕС наложит санкции на иранскую ракетную программу
Министры иностранных дел Европейского Союза договорились в Люксембурге расширить санкции против иранской программы БПЛА и ракет.
“Мы достигли политического соглашения”, — заявил в конце встречи глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель.
Новые санкции направлены на блокирование экспорта из ЕС деталей, используемых в производстве дронов и баллистических ракет.
“Это драматическое решение, которое посылает четкий сигнал Хаменеи, Ирану и его доверенным лицам: вы не можете продолжать подрывать региональную стабильность и мир”, — заявил министр иностранных дел Исраэль Кац в послании, восхваляющем решение ЕС.
Кац также написал в Х на фарси, что “вот как выглядит дипломатическое поражение — и это только начало”.