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ЕС наложит санкции на иранскую ракетную программу
22.04.2024 19:08 MIGnews.com

ЕС наложит санкции на иранскую ракетную программу

Министры иностранных дел Европейского Союза договорились в Люксембурге расширить санкции против иранской программы БПЛА и ракет.

“Мы достигли политического соглашения”, — заявил в конце встречи глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель.

Новые санкции направлены на блокирование экспорта из ЕС деталей, используемых в производстве дронов и баллистических ракет.

“Это драматическое решение, которое посылает четкий сигнал Хаменеи, Ирану и его доверенным лицам: вы не можете продолжать подрывать региональную стабильность и мир”, — заявил министр иностранных дел Исраэль Кац в послании, восхваляющем решение ЕС.

Кац также написал в Х на фарси, что “вот как выглядит дипломатическое поражение — и это только начало”.

 

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