



ЕС наложит санкции на иранскую ракетную программу

Министры иностранных дел Европейского Союза договорились в Люксембурге расширить санкции против иранской программы БПЛА и ракет.



“Мы достигли политического соглашения”, — заявил в конце встречи глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель.



Новые санкции направлены на блокирование экспорта из ЕС деталей, используемых в производстве дронов и баллистических ракет.



“Это драматическое решение, которое посылает четкий сигнал Хаменеи, Ирану и его доверенным лицам: вы не можете продолжать подрывать региональную стабильность и мир”, — заявил министр иностранных дел Исраэль Кац в послании, восхваляющем решение ЕС.



Кац также написал в Х на фарси, что “вот как выглядит дипломатическое поражение — и это только начало”.



