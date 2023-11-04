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Эрдоган заявил о том, что “постарается” содействовать заявке Швеции
04.11.2023 18:24 Катя Шульц

Эрдоган заявил о том, что “постарается” содействовать заявке Швеции

Эрдоган подтвердил, что Стокгольм предпринял некоторые шаги в отношении запрещенной Рабочей партией Курдистана (РПК), а также в отношении эмбарго на поставки оружия в Турцию. Однако ничего не сделано для того, чтобы запретить РПК в Швеции.

"Наша обязанность заключалась в том, чтобы на первом этапе представить это (Законопроект о заявке Швеции) парламенту, и мы это сделали", - заявил Эрдоган.

Он также заявил, что одобрение членства Швеции в НАТО может быть не сиюминутным, так как на повестке дня сейчас бюджет страны на следующий год, а это куда важнее.
 

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