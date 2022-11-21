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Эрдоган: Турция рассматривает проведение наземной операции в Сирии и Ираке
21.11.2022 15:50 Наталья Богинская

Эрдоган: Турция рассматривает проведение наземной операции в Сирии и Ираке

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вооруженные силы Турции прорабатывают возможность такой операции после предварительной атаки военно-воздушных сил. Об этом он рассказал в интервью CNN Turk.

По словам Эрдогана, "обезвреживание этих террористических организаций и их уничтожение сейчас являются неотъемлемым долгом сил безопасности" страны.

“Это не ограничивается только воздушной кампанией. Сколько сил Сухопутных войск здесь должно быть задействовано – наши соответствующие подразделения, наше Министерство обороны и наш Генеральный штаб решают вместе. Мы проводим консультации, а затем предпринимаем соответствующие шаги”, – сказал он.

Напомним, вчера турецкая авиация нанесла удары по базам курдских террористов в Сирии и на севере Ирака в ответ на теракт в Стамбуле. Национальная армия Сирии ответила на атаку с земли.
 

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