



Эрдоган: Турция рассматривает проведение наземной операции в Сирии и Ираке

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вооруженные силы Турции прорабатывают возможность такой операции после предварительной атаки военно-воздушных сил. Об этом он рассказал в интервью CNN Turk.



По словам Эрдогана, "обезвреживание этих террористических организаций и их уничтожение сейчас являются неотъемлемым долгом сил безопасности" страны.



“Это не ограничивается только воздушной кампанией. Сколько сил Сухопутных войск здесь должно быть задействовано – наши соответствующие подразделения, наше Министерство обороны и наш Генеральный штаб решают вместе. Мы проводим консультации, а затем предпринимаем соответствующие шаги”, – сказал он.



Напомним, вчера турецкая авиация нанесла удары по базам курдских террористов в Сирии и на севере Ирака в ответ на теракт в Стамбуле. Национальная армия Сирии ответила на атаку с земли.

