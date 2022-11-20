



Авиаудары Турции по Сирии и Ираку – ответ на теракты

Авиация Турции нанесла удары по базам курдов в Сирии и на севере Ирака. Также в Сирию вошла колонна военной техники вооруженных сил Турции, сообщает CNN Türk



Анкара позиционирует операцию как ответ на произошедшие в стране на прошлой неделе теракты.



Министерство национальной обороны Турции заявило о начале “антитеррористической воздушной операции”. В ведомстве объявили что “пришло время расплаты за вероломные нападения негодяев", отметив, что удары наносятся по позициям курдов, которых Анкара признает террористами.



“Поступает информация о том, что была проведена всеобъемлющая воздушная операция. В Турции произошло два теракта. Все взгляды были прикованы к Сирии. На сегодняшний день проведены четыре операции военных операции”, – говорится в сообщении.



Турция нанесла воздушные удары по районам, близким к зоне проведения операции на севере Сирии. Речь идет о регионах Тель-Рифат, Маранез, Дербессия, Маликие, Айн-эль-Араб, Каракок, Айн-Дагне. В то же время в Ираке авиатака была совершена по районам Синджар, Сулеймания и Кандиль.