



Эрдоган похвастался "особыми отношениями" с Путиным

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его "особые отношения" с российским президентом Владимиром Путиным позволили продлить еще на два месяца Черноморскую зерновую инициативу.



Об этом он сказал в интервью телеканалу CNN.



По словам турецкого президента, Анкара имеет особые отношения с Москвой, и они растут, несмотря на все большее давление на Турцию с тем, чтобы она способствовала усилению западных санкций против РФ.



"Мы не находимся на том этапе, когда будем вводить санкции против России, как это сделал Запад. Мы не зависим от санкций Запада. Мы сильное государство и у нас позитивные отношения с Россией", – сказал он.



Эрдоган подчеркнул, что Россия и Турция нуждаются друг в друге "во всех сферах".



Комментируя продление на два месяца "зерновой сделки", президент Турции подчеркнул: "Это стало возможным благодаря нашим особым отношениям с президентом Путиным.



Как известно, Анкара пытается сбалансировать свои хорошие связи как с Москвой, так и с Киевом в условиях войны. Она принципиально выступает против санкций, но заявила, что не позволит их обходить в Турции, и что российские военные не смогут использовать ни одну поставленную продукцию в военных целях.



Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в вопросе введения санкций против России Анкара будет руководствоваться только национальными интересами.