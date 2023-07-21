



Эрдоган поговорит с Путиным о продлении "зерновой сделки"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведет несколько раундов переговоров с российским президентом Владимиром Путиным для возобновления "зернового соглашения", сообщает "Анадолу".



Он отметил, что Анкара продолжает контакты с Москвой, в том числе на уровне Министерств иностранных дел.



Эрдоган подчеркнул, что планирует обсудить с Путиным "зерновую сделку" как по телефону, так и в ходе визита последнего в Турцию.



По словам президента, Запад в свою очередь должен учесть ожидания российской стороны в этом вопросе.



"Прекращение Черноморской зерновой инициативы будет иметь целый ряд негативных последствий, в том числе роста мировых цен на продовольствие, голод и новую волну миграции. Мы продолжим брать на себя инициативу, чтобы предотвратить подобное стечение обстоятельств", - заявил Эрдоган.



Он верит, что переговоры с Путиным помогут обеспечить продление "зерновой сделки".



"У него также есть определенные ожидания от западных стран, и те в свою очередь должны принять соответствующие меры", - сказал Эрдоган.



По его словам, продление соглашения будет во благо человечества.



Эрдоган заявил, что турецкая сторона приложит всевозможные усилия, в том числе дипломатические, для возобновления "зерновой сделки". При этом он выразил уверенность в том, что благодаря усилиям удастся обеспечить продление соглашения по "зерновому коридору".



