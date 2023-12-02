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Эрдоган хочет быть ответственным за создание "государства Палестина"
02.12.2023 10:21 Алина Груднева

Эрдоган хочет быть ответственным за создание "государства Палестина"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о готовности взять на себя ответственность за создание "государства Палестина".

Такое заявление турецкий лидер сделал на климатической конференции в Дубае.

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По его словам, последние события доказали необходимость и важность создания "независимого, суверенного и территориально целостного палестинского государства".

"Мы готовы взять на себя всю ответственность за его создание", - отметил он.

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