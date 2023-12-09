Эрдоган: Совбез ООН нужно реформировать
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал вето США в Совете Безопасности ООН на предложенную резолюцию, призывающую к немедленному прекращению огня в Газе.
Соответствующее заявление он сделал 9 декабря.
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По словам Эрдогана, Совбез нужно реформировать.
"Требование Совета Безопасности о прекращении огня было отклонено только из-за вето США. Разве это справедливо?" - задался он вопросом.