Экс-президент Монголии опубликовал карту 1471 года, где указал место Москвы
В ответ на интервью Путина экс-президент Монголии Цахиагийн Элбэгдорж опубликовал несколько карт, на одной из них стоит дата - 1471 год, а Россия показана маленьким пятном на территории огромной Монгольской империи.
"Я отыскал историческую карту Монголии. Не беспокойтесь. Мы мирная и свободная нация", - написал политик в соцсети Х.
After Putin’s talk. I found Mongolian historic map. Don’t worry. We are a peaceful and free nation🌏 pic.twitter.com/w5c2Hr0cQK— Mongol Tsakhia ELBEGDORJ (@elbegdorj) February 11, 2024