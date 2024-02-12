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Экс-президент Монголии опубликовал карту 1471 года, где указал место Москвы
12.02.2024 13:34 Катя Шульц

Экс-президент Монголии опубликовал карту 1471 года, где указал место Москвы

В ответ на интервью Путина экс-президент Монголии Цахиагийн Элбэгдорж опубликовал несколько карт, на одной из них стоит дата - 1471 год, а Россия показана маленьким пятном на территории огромной Монгольской империи. 

"Я отыскал историческую карту Монголии. Не беспокойтесь. Мы мирная и свободная нация", - написал политик в соцсети Х.


 

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