Экс-президент Монголии опубликовал карту 1471 года, где указал место Москвы

В ответ на интервью Путина экс-президент Монголии Цахиагийн Элбэгдорж опубликовал несколько карт, на одной из них стоит дата - 1471 год, а Россия показана маленьким пятном на территории огромной Монгольской империи.



"Я отыскал историческую карту Монголии. Не беспокойтесь. Мы мирная и свободная нация", - написал политик в соцсети Х.

After Putin’s talk. I found Mongolian historic map. Don’t worry. We are a peaceful and free nation🌏 pic.twitter.com/w5c2Hr0cQK