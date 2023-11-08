



Экс-глава МИД Ирана: США пытаются втянуть Тегеран в войну

Бывший министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заверил, будто Тегеран вовсе не планировал вмешиваться в войну против Израиля.



Соответствующее заявление он сделал, выступая на брифинге для журналистов.



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"Мы уверены, что у Ирана не было планов, но Блинкен хочет втянуть его в конфликт", - сказал он.



По словам Зарифа, если Иран вступит в войну против Израиля, "ни с кем из высокопоставленных чиновников ничего не случится".



"Бомбить будут иранский народ", - добавил экс-глава иранского МИД.