Экс-глава МИД Ирана: США пытаются втянуть Тегеран в войну
Бывший министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заверил, будто Тегеран вовсе не планировал вмешиваться в войну против Израиля.
Соответствующее заявление он сделал, выступая на брифинге для журналистов.
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"Мы уверены, что у Ирана не было планов, но Блинкен хочет втянуть его в конфликт", - сказал он.
По словам Зарифа, если Иран вступит в войну против Израиля, "ни с кем из высокопоставленных чиновников ничего не случится".
"Бомбить будут иранский народ", - добавил экс-глава иранского МИД.