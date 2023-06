Экс-адвокат Трампа: не удивлюсь, если ему не предъявят обвинение

Бывший адвокат Трампа Тимоти Парлаторе заявил в воскресенье, 4 июня, что он “нисколько“ не удивится, если экс-президенту не будут предъявлены какие-либо обвинения в конце расследования специального советника Джека Смита о его обращении с секретными документами, сообщает The Hill.



“Нет, совсем нет. Нисколько. Я думаю, вы должны оценивать каждое дело, основываясь на том, каковы факты в законе и доказуемо ли это? Но есть еще и вся другая атмосфера: с точки зрения конфиденциальности, есть ли смысл в судебном преследовании? “, - об этом Парлаторе сказал в программе “Встреча с прессой“ на канале NBC.



Парлаторе, который недавно покинул юридическую команду Трампа из-за "внутренних" проблем, сказал, что он ожидает, что дополнительные препятствия усложнят решение о предъявлении или не предъявлении обвинений. Например, по его словам, если дело касается потенциальной информации о национальной обороне, вопрос о рассекречивании соответствующей информации может повлиять на решение о предъявлении обвинений.



"Даже если он сделал многое из того, о чем они говорят, преследование его, - сказал он, - может быть не лучшим решением, "потому что есть все эти другие проблемы". Классификация не является обязательной для присяжных. Вы должны действительно взять эти документы, показать их присяжным, а затем доказать им, что они представляют собой информацию для национальной обороны".



В августе прошлого года правительство США обнаружило более 300 документов с секретными пометками в доме Трампа в Мар-а-Лаго во Флориде.

The New York Times сообщила, что секретные документы включали материалы ЦРУ, Агентства национальной безопасности и ФБР.



В более позднем отчете указывалось, что документ с описанием военной обороны иностранного правительства, включая его ядерный потенциал, был обнаружен агентами ФБР во время обыска дома Трампа.



В последующем отчете говорилось, что некоторые из секретных документов, обнаруженных ФБР в Мар-а-Лаго, включали очень секретные разведывательные данные об Иране и Китае.