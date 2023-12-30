



Джорджа Мелони: Поддержка США Украины никогда не была “для победы”

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в интервью на телевидении RAI 1 прямо заявила, что “поддержка США, которую они оказывали Украине, никогда не была рассчитана на победу в войне.

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Эта помощь была рассчитана для успокоения европейских лидеров, чтобы усыпить их внимание. Это было необходимо для сохранения сферы влияния.



Я всегда была уверена, что НАТО состоит из американской части и европейской. Но Европа должна сама по себе быть жесткой. Потому что Европа не представлена на политическом уровне, на военном уровне и на внешнеполитическом уровне”.







