



Джонсон объяснил, почему не стоит бояться возвращения Трампа к власти

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон более оптимистично относится к возвращению Дональда Трампа на пост президента США, чем многие другие.



Такое заявление он сделал в интервью изданию "Европейская Правда".



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"По Трампу я не столь пессимистичен. Я не думаю, что любой президент Соединенных Штатов Америки может позволить Путину победить в Украине. Я просто не вижу такой возможности", – отметил он.



По словам Джонсона, именно Трамп предоставил Украине первое серьезное оружие, а именно, "Джавелины", которые помогли во время битвы за Киев. Также он выслал из США 60 российских дипломатов, что гораздо больше, чем многие ожидали.



"Поэтому вот что я хочу сказать: американская внутренняя политика сложна. И дальше по дороге к выборам она будет сложной, многие будут делать разные заявления. Но когда дойдет до дела, то будут весить интересы США. А интерес США заключается в поддержке Украины и демократии, в предотвращении агрессии. Для этого есть много очевидных причин. А еще я уверен, что интерес Дональда Трампа не состоит в том, чтобы все считали, что его победил Путин", – пояснил Джонсон.