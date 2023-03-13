



Дуди Амсалем: большевистские левые хотят нас запугать

Перед началом голосований по законам коалиции на пленуме Кнессета выступил министр в министерстве юстиции Давид Амсалем.



Он атаковал протестующих против правовой революции: "Я видел 50 анархистов, блокирующих дорогу, почему? Они этого хотят! Они хотят закрыть аэропорт".



"А ведь закон о свободе передвижения - это основной закон, его действие распространяется на каждого гражданина, но для них какая разница, что это основной закон, мы не сдвинемся с места. Почему? Потому что большевистские левые решили путем запугивания, что они нас остановят. Это меньшинство, которое не принимает результаты выборов".



Он также начал атаку на юридического советника правительства Бахарава-Миара, назвав ее "юридическим шумом": "Что она делает в это время? Вмешивается в работу правительства, это ее работа. Она получает награды, подкрепления от Аарона Барака и всей его компании. Продолжает вставлять клинья в колеса правительства только потому, что ей оно не нравится".