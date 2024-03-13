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Дуда: Путин нападет на другие страны, если выиграет войну в Украине
13.03.2024 17:58 Раиса Вовк

Дуда: Путин нападет на другие страны, если выиграет войну в Украине

Президент Польши Анджей Дуда предупредил, что российский диктатор Владимир Путин нападет на другие страны, если выиграет войну в Украине. Об этом он заявил в интервью изданию Bloomberg.

"Что сегодня нужно Украине – это убедиться, что Путин не выиграет войну", – отметил польский президент.

Он напомнил, что Польша несколько раз в своей истории была порабощена Россией.

"Если Россия выиграет войну в Украине, она нападет еще раз. Она нападет на другие государства. Вот почему ее надо остановить", – подчеркнул Дуда.

Напомним, ранее Польша заявила о готовности принять армию НАТО. Начальник Генштаба Войска польского Дымановский сообщил, что 300 тысяч солдат НАТО в высокой готовности прибудут в страну "не после начала войны, а перед ней".  

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