



Дуда: Путин нападет на другие страны, если выиграет войну в Украине

Президент Польши Анджей Дуда предупредил, что российский диктатор Владимир Путин нападет на другие страны, если выиграет войну в Украине. Об этом он заявил в интервью изданию Bloomberg.



"Что сегодня нужно Украине – это убедиться, что Путин не выиграет войну", – отметил польский президент.



Он напомнил, что Польша несколько раз в своей истории была порабощена Россией.



"Если Россия выиграет войну в Украине, она нападет еще раз. Она нападет на другие государства. Вот почему ее надо остановить", – подчеркнул Дуда.



Напомним, ранее Польша заявила о готовности принять армию НАТО. Начальник Генштаба Войска польского Дымановский сообщил, что 300 тысяч солдат НАТО в высокой готовности прибудут в страну "не после начала войны, а перед ней".