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Польша заявила о готовности принять армию НАТО
12.03.2024 16:47 MIGnews.com

Польша заявила о готовности принять армию НАТО

Это заявление в Польше сделали на фоне все более агрессивного поведения России. 
Начальник Генштаба Войска польского Кароль Дымановский в эфире телеканала TVP Info сказал:

“Ранее было 40 тыс. солдат, подготовленных к тому, чтобы стать щитом НАТО, а сейчас это 300 тыс. в высокой готовности. Эти солдаты прибудут в страну не после начала войны, а перед ней”, — заявил Дымановский.

По его словам, в Польше уже расквартировано около 10 тысяч американских военных и этот контингент может быть вырасти.

“Несколько тысяч американских солдат постоянно тренируются с нами. Надо помнить, что американцы и другие союзники поддерживают нас не только на земле, а также в воздухе, в космосе, в кибернетическом пространстве”, — добавил глава Генштаба.





 

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