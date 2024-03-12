



Польша заявила о готовности принять армию НАТО

Это заявление в Польше сделали на фоне все более агрессивного поведения России.

Начальник Генштаба Войска польского Кароль Дымановский в эфире телеканала TVP Info сказал:



“Ранее было 40 тыс. солдат, подготовленных к тому, чтобы стать щитом НАТО, а сейчас это 300 тыс. в высокой готовности. Эти солдаты прибудут в страну не после начала войны, а перед ней”, — заявил Дымановский.



По его словам, в Польше уже расквартировано около 10 тысяч американских военных и этот контингент может быть вырасти.



“Несколько тысяч американских солдат постоянно тренируются с нами. Надо помнить, что американцы и другие союзники поддерживают нас не только на земле, а также в воздухе, в космосе, в кибернетическом пространстве”, — добавил глава Генштаба.