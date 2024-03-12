Польша заявила о готовности принять армию НАТО
Это заявление в Польше сделали на фоне все более агрессивного поведения России.
Начальник Генштаба Войска польского Кароль Дымановский в эфире телеканала TVP Info сказал:
“Ранее было 40 тыс. солдат, подготовленных к тому, чтобы стать щитом НАТО, а сейчас это 300 тыс. в высокой готовности. Эти солдаты прибудут в страну не после начала войны, а перед ней”, — заявил Дымановский.
По его словам, в Польше уже расквартировано около 10 тысяч американских военных и этот контингент может быть вырасти.
“Несколько тысяч американских солдат постоянно тренируются с нами. Надо помнить, что американцы и другие союзники поддерживают нас не только на земле, а также в воздухе, в космосе, в кибернетическом пространстве”, — добавил глава Генштаба.
💬 "Musimy robić wszystko, by Rosja nie wygrała na Ukrainie. To jest nasza racja stanu"— tvp.info 🇵🇱 (@tvp_info) March 12, 2024
"Gość poranka" - gen. dyw. Karol Dymanowski w rozmowie z @Piekarski_M ⤵️ pic.twitter.com/xQaC5SMzMC