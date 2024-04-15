



Дуда: Никаких разговоров о мирных переговорах между Украиной и Россией нет

Сейчас никаких разговоров о мирных переговорах между Украиной и Россией нет. Киев имеет жесткую позицию относительно победы в войне. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью LRT.



"Я не слышал никаких разговоров о мирных переговорах. Сейчас они точно не ведутся. Я знаю, что Владимир Зеленский имеет очень жесткую позицию по обороне и возвращению территорий. Мы должны сделать все возможное, чтобы Украина смогла вернуть все территории, которые были у нее отобраны", - рассказал Дуда.



Напомним, в прошлом году президент Владимир Зеленский принял решение СНБО о невозможности переговоров с диктатором Владимиром Путиным. Для возобновления переговоров Россия должна полностью покинуть территорию Украины, сменить политическую элиту, признать военные преступления, выдать организаторов войны для трибунала.



Тем временем генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг озвучил предположение, что Украина, возможно, в конце концов должна будет пойти на уступки в войне с Россией.