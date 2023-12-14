



Драма в Турции: умер проклинавший Израиль политик, слегший с инфарктом

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа официально объявил о смерти депутата Хасана Битмеза, который рухнул, когда с трибуны проклинал Израиль.



Его смерть официально подтверждена спустя два дня после инфаркта.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Что примечательно, многие СМИ о его смерти сообщили сразу же после инцидента. Однако политик был доставлен в больницу без сознание и с сердечным приступом. "Откачать" его так и не удалось.

