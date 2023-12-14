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Драма в Турции: умер проклинавший Израиль политик, слегший с инфарктом
14.12.2023 12:51 Алина Груднева

Драма в Турции: умер проклинавший Израиль политик, слегший с инфарктом

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа официально объявил о смерти депутата Хасана Битмеза, который рухнул, когда с трибуны проклинал Израиль.

Его смерть официально подтверждена спустя два дня после инфаркта.

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Что примечательно, многие СМИ о его смерти сообщили сразу же после инцидента. Однако политик был доставлен в больницу без сознание и с сердечным приступом. "Откачать" его так и не удалось.
 

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