



Драма в Турции: политик внезапно рухнул с инфарктом, раскритиковав Израиль

Член Великого национального собрания Турции Хасан Битмез выступил с пламенной речью, резко критикуя Израиль, после чего внезапно потерял сознание.



В ходе выступления политик накинулся на Еврейское Государство, продолжающее операцию в Газе, а также турецкое правительство, которое продолжает торговлю с Израилем.



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В конце пламенной речи Битмез внезапно рухнул прямо возле трибуны. К нему подбежали другие политики, в то время, как несколько разгневанных членов парламента начали выкрикивать: "Это гнев Аллаха". Как выяснилось позже, у него был сердечный приступ. По обновленным данным, Битмез умер.



