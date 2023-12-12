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Драма в Турции: политик внезапно рухнул с инфарктом, раскритиковав Израиль
12.12.2023 16:16 Алина Груднева

Драма в Турции: политик внезапно рухнул с инфарктом, раскритиковав Израиль

Член Великого национального собрания Турции Хасан Битмез выступил с пламенной речью, резко критикуя Израиль, после чего внезапно потерял сознание.

В ходе выступления политик накинулся на Еврейское Государство, продолжающее операцию в Газе, а также турецкое правительство, которое продолжает торговлю с Израилем.

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В конце пламенной речи Битмез внезапно рухнул прямо возле трибуны. К нему подбежали другие политики, в то время, как несколько разгневанных членов парламента начали выкрикивать:  "Это гнев Аллаха". Как выяснилось позже, у него был сердечный приступ. По обновленным данным, Битмез умер.

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