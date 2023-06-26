



Депутат Кнессета Одед Форер: Израиль бросил евреев России

“Израильское правительство отказалось от еврейской общины в России”, – заявил в понедельник депутат Кнессета Одед Форер от НДИ, председатель комитета Кнессета по делам абсорбции и диаспоры. Форер пояснил, что правительство не только отменило соответствующую специальную помощь и субсидии для российских иммигрантов, но и не внесло никаких изменений после драматических событий в России в эти выходные. По информации израильского правительства, 13 000 семей русских евреев или их потомков ожидают репатриации.



Представитель Министерства алии и интеграции заявил на комитете, что ситуация в России “не изменилась в худшую сторону за последний месяц”, и поэтому “нет необходимости” предлагать евреям из этих стран “необычную услугу”. Представитель добавил, что в понедельник было принято решение закрыть еще два “единых окна”, поскольку на них “нет спроса”. С 1 июля будет функционировать только одно “единое окно”.



Форер возмущен тем, что “израильское правительство ничего не изменило в связи с тем, что произошло в России в минувшие выходные. Комитет считает, что поведение правительства не соответствует ситуации на местах”. Комитет также призвал Еврейское агентство “подготовить множество специальных самолетов”, чтобы доставить массу олимов из России, “пока не стало слишком поздно”. Он сослался на предложение депутата Кнессета Евгения Совы от НДИ, который заявил, что ”Израилю не следует ждать момента, когда нам придется посылать военные самолеты для спасения российских евреев”.



“Мы должны четко сказать правительству, что это непростая ситуация, и поэтому мы должны инвестировать 100 миллионов шекелей для принятия срочных мер. Эта ситуация более драматична, чем война”, – считает депутат.



Сова также коснулся вопроса об израильских банках, которые не будут обслуживать олимов из России, желающих перевести средства в Израиль из-за международных санкций против России, что сделает финансовое существование новых репатриантов практически невозможным.



"Нам нужны специальные нерегулярные рейсы. В субботу все билеты кончились за несколько минут, потому что оттуда хотели сбежать. Нам нужно согласовать с правительством России разрешение на спецрейсы", – сказал Сова.



Часть критики Форером правительства заключается в том, что система ускоренной алии из России по принципу Go-No-Go была остановлена. Согласно этой программе, те, кого, государственное агентство Натив сочтет подходящими для алии, смогли сесть на самолет, финансируемый израильским правительством, и завершить процесс в “едином окне”. Эта услуга теперь будет доступна только для олимов из Украины.



Нета Брискин-Пелег, глава “Натива”, заявила на обсуждении в комитете, что “лишь через несколько дней мы увидим, будет ли паника и рост желания алии”, поскольку их офисы были закрыты в выходные дни. Она сообщила, что российским евреям, которые заинтересованы во встрече с консулом от имени Натива, нужно будет ждать не менее 8 месяцев, поэтому темпы репатриации низкие. Кроме того, Брискин-Пелег пояснила, что во всех посольствах и консульствах в России не хватает места для их работы.



“Мы полностью готовы в кадровом плане, но у нас недостаточно места для приема аудитории”, – сказала она.



Шимон Коэн, генеральный директор Ofek Israel, финансируемой государством организации, занимающейся продвижением алии во всем мире, полагает, что тот факт, что “существует призыв на военную службу для российских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, означает, что многие российские евреи захотят уйти, чтобы не быть завербованным”. Он добавил, что тысячи российских евреев предпочли иммигрировать в Грузию, “потому что они слышали, как тяжело здесь, в Израиле, акклиматизироваться. Они предпочитают ждать не в Израиле, а в других странах”.



Депутат Зеэв Элькин от “А Махане а-мамлахти” уверен, что “в этой ситуации самое глупое, что может сделать Государство Израиль, – это сказать, что услуга Go-No-Go, которую мы предлагали почти год, закрывается в эти дни, когда в России выросла нестабильность”.