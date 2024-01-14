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В Давосе началась четвертая встреча советников по нацбезопасности
14.01.2024 13:18 MIGnews.com

В Давосе началась четвертая встреча советников по нацбезопасности

Во время сегодняшней встречи советников по нацбезопасности, которая началась в Давосе, участники должны рассмотреть кроме прочего 5 пунктов украинской Формулы мира. Среди них: 

вывод российских войск, 

восстановление справедливости, 

экологическая безопасность, 

недопущение эскалации и повторения войны,

подтверждение окончания войны. 

Напомним, во время предыдущей встречи стороны рассматривали пункты по ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, освобождение заключенных и депортированных украинцев, а также восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины. 

Глава ОПУ Андрей Ермак отметил, что “среди участников - 81 страна и международная организация. Для сравнения, на предыдущей встрече, которая проходила на Мальте, было 66 ... Должны определиться относительно дальнейших действий, в частности согласовать формат проведения Глобального саммита мира”.

 

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