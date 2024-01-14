



В Давосе началась четвертая встреча советников по нацбезопасности

Во время сегодняшней встречи советников по нацбезопасности, которая началась в Давосе, участники должны рассмотреть кроме прочего 5 пунктов украинской Формулы мира. Среди них:



вывод российских войск,



восстановление справедливости,



экологическая безопасность,



недопущение эскалации и повторения войны,



подтверждение окончания войны.



Напомним, во время предыдущей встречи стороны рассматривали пункты по ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, освобождение заключенных и депортированных украинцев, а также восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины.



Глава ОПУ Андрей Ермак отметил, что “среди участников - 81 страна и международная организация. Для сравнения, на предыдущей встрече, которая проходила на Мальте, было 66 ... Должны определиться относительно дальнейших действий, в частности согласовать формат проведения Глобального саммита мира”.



