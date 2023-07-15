



COVID-19 нацелен на некоторые расы: щадит евреев и китайцев, - Кеннеди-младший

По словам Роберта Ф. Кеннеди-младшего, COVID-19 - это "этнически дифференцированное" биооружие, которое направлено на определенные расы и "щадит другие, включая евреев и китайцев", пишет i24news.



Видеозапись, на которой запечатлено высказывание Кеннеди-младшего, была сделана на одном из недавних предвыборных мероприятий и получена газетой New York Post, которая опубликовала ее в субботу.



" COVID-19. Есть аргумент, что он этнически направлен. COVID-19 непропорционально сильно атакует представителей определенных рас, - сказал Кеннеди. - COVID-19 направлен на кавказцев и чернокожих. Люди, обладающие наибольшим иммунитетом, - это евреи-ашкенази и китайцы".



"Мы не знаем, было ли это преднамеренное нападение или нет, но есть работы, которые показывают расовую или этническую дифференциацию и воздействие", - добавил Кеннеди.



"Мы знаем, что китайцы тратят сотни миллионов долларов на разработку этнического биооружия, и мы разрабатываем этническое биооружие, - заявил он. - Они собирают российскую ДНК. Они собирают ДНК китайцев, чтобы мы могли нацеливаться на людей по расовому признаку".



Это заявление вызвало осуждение со стороны деятелей и организаций самого разного политического спектра.

