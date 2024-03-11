



CNN: Россия производит в три раза больше снарядов, чем США и Европа вместе

Россия производит почти в три раза больше артиллерийских боеприпасов, чем США и Европа способны поставить Киеву, что является ключевым преимуществом в преддверии нового российского наступления в Украине в этом году. Об этом пишет издание CNN.



Россия производит около 250 тысяч артиллерийских боеприпасов в месяц, или около 3 млн в год, согласно оценкам разведки НАТО о российском оборонном производстве, предоставленным CNN, а также источникам, знакомым с попытками Запада вооружить Украину. В совокупности США и Европа способны производить лишь около 1,2 млн боеприпасов ежегодно для отправки в Киев, сообщил высокопоставленный представитель европейской разведки.



Американские военные поставили перед собой цель производить 100 тысяч артиллерийских снарядов в месяц к концу 2025 года - менее половины ежемесячного производства России - и даже эта цифра сейчас недостижима, поскольку финансирование Украины в размере 60 млрд долларов застопорилось в Конгрессе, сказал высокопоставленный чиновник.



"То, что мы сейчас ведем, - это производственная война", - сказал CNN высокопоставленный представитель НАТО. "Исход в Украине зависит от того, насколько каждая сторона подготовлена к ведению этой войны".



Официальные лица говорят, что Россия в настоящее время выпускает около 10 тысяч снарядов в день, тогда как с украинской стороны - всего 2 тысяч в день. По словам представителя европейской разведки, в некоторых местах вдоль тысячекилометрового фронта это соотношение еще хуже.



Как отмечает CNN, дефицит наблюдается, в самый опасный момент для военных действий Украины с тех пор, как Россия напала на Киев в феврале 2022 года. Американские деньги на вооружение Украины закончились, а республиканская оппозиция в Конгрессе фактически заблокировала выделение средств.



Между тем, Россия недавно захватила украинский город Авдеевку и, по общему мнению, имеет инициативу на поле боя. Украина борется не только с недостачей боеприпасов, но и с растущей нехваткой живой силы на передовой.



США и их союзники передали Украине ряд весьма современных систем, в том числе танк М-1 "Абрамс", а вскоре и истребители F-16. Но военные аналитики говорят, что война, скорее всего, будет выиграна или проиграна в зависимости от того, кто выпустит больше артиллерийских снарядов.



"Проблема номер один, которую мы сейчас наблюдаем, - это боеприпасы", - сказал представитель НАТО. "Это артиллерийские снаряды, потому что именно здесь Россия действительно получает значительное производственное преимущество и значительное преимущество на поле боя".