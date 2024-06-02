



Что изменится, если Украина сможет бить западным оружием по России?

Украине теперь разрешено использовать западное оружие для поражения целей на территории России. Что изменит это решение и как оно повлияет на линию фронта в Украине?



До сих пор западные страны ограничивали применение своего оружия по военным целям, расположенными внутри Украины, включая Крым и оккупированные территории. Они опасались, что атака целей через международно признанную границу с помощью оружия, предоставленного странами НАТО, приведет к эскалации конфликта.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Но последнее российское наступление на северо-востоке Харьковской области убедило союзников Киева в том, что для самообороны Украина должна иметь возможность уничтожать военные объекты и по ту сторону границы.



В прошлом месяце Россия начала массированное наземное наступление в этом регионе, захватив несколько деревень. Российское наступление представляло серьезную угрозу для Харькова, второго по величине города Украины, который находится всего в 30 км от границы.



Граница в этом регионе также фактически является линией фронта, поэтому запрет на использование западного оружия для поражения целей за пределами Украины позволил российским войскам подготовиться к этой операции в безопасных условиях.



После растущего давления со стороны Украины и других европейских государств США согласились изменить свою политику и разрешить Киеву наносить удары по России с помощью западного оружия.



"Отличительной чертой нашего взаимодействия была адаптация и корректировка по мере необходимости, в соответствии с тем, что происходит на поле боя, чтобы убедиться, что Украина имеет то, что ей нужно, когда ей это нужно", - заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече министров иностранных дел стран НАТО в Праге в пятницу.



За несколько дней до этого заявления президент России Владимир Путин пригрозил расширить "санитарные зоны" в случае, если западное оружие дальнего радиуса действия будет использовано для нанесения удара по российской территории.



Он заявил, что страны НАТО в Европе должны помнить, что у них есть "государства с небольшой территорией и плотным населением".



"Они должны учитывать этот фактор, прежде чем обсуждать удары вглубь российской территории", - добавил он.



Избежание эскалации, вероятно, является причиной того, что США не включили в разрешение на удар по России оружие большой дальности, такое как ATACMS (армейские тактические ракетные системы). Эти ракеты имеют дальность 300 км и могут быть использованы для нанесения ударов по военным базам и аэродромам, расположенным далеко на территории России.



Такие ограничения оставляют Украине лишь возможность сосредоточиться на целях вблизи своей границы. Но это все равно серьезный сдвиг в политике главных союзников Киева.



Даже при меньшей дальности стрельбы (до 70 км) реактивные системы залпового огня типа HIMARS могут существенно нарушить логистические операции и передвижение российских войск, что в конечном итоге затормозит любые наступательные планы.



Теперь Украина может "наносить удары по местам, где противник сосредоточил свои войска, технику и склады снабжения, которые используются для нападения на Украину", - говорит Юрий Повх из Харьковской тактической группы, координирующей военные операции на северо-востоке страны.



Ранее на этой неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия собирает свои войска всего в 90 км от Харькова для очередного наступления.



А Институт изучения войны проанализировал спутниковые снимки и подтвердил, что в этом районе "активизировалась деятельность на складах". Таким образом, возможность нанести удар по этим объектам серьезно укрепит потенциал украинских войск в отражении новых атак в регионе.



Однако снятие запрета на западное оружие вряд ли поможет защитить Украину от российских КАБов. Они обладают разрушительным действием и регулярно используются для бомбардировок Харькова и других приграничных городов. Но чтобы остановить такие атаки, украинские войска должны уничтожить самолеты, которые сбрасывают эти смертоносные КАБы.



Единственное оружие, способное перехватить эти самолеты, которое есть в распоряжении Украины на данный момент, - американская система ПВО Patriot. Однако приближение этого оружия к Харькову сопряжено с огромным риском.

Беспилотники-шпионы могут быстро обнаружить его, а Москва может запустить ракеты типа "Искандер", чтобы уничтожить эту дорогостоящую систему.



Интересно, что Великобритания и Франция, которые поставляют Украине крылатые ракеты совместного производства Storm Shadow (или Scalp, как их называют во Франции), не ввели четких ограничений на их использование. А их дальность может достигать 250 км. Фактически, президент Франции Эммануэль Макрон заявил журналистам на прошлой неделе: "Мы должны позволить Украине нейтрализовать военные объекты, с которых запускаются ракеты, и, по сути, военные объекты, с которых атакуют Украину".



И такая риторика воспринимается как разрешение на использование Storm Shadows/Scalps, сказал BBC офицер военной авиации, который предпочел остаться неизвестным. По его словам, теперь Украина может наносить удары по аэродромам в Курской и Белгородской областях, которые граничат с Украиной.



Однако такие операции будут ограничены с точки зрения того, чего они могут достичь. Украинские Су-24, оснащенные этими крылатыми ракетами, должны будут приблизиться к российской границе, чтобы запустить их, что делает их уязвимыми для российских систем ПВО. Истребители F-16, которые ожидаются к концу этого года, лучше приспособлены для выполнения таких задач. Однако президент Зеленский признает, что пока неясно, разрешат ли партнеры Украины использовать эти истребители для атаки целей в России.



"Я думаю, что использование любого оружия, западного оружия, на территории России - это вопрос времени", - сказал он на саммите Северных стран в Стокгольме в пятницу.



Украинские войска пытаются разработать собственное оружие для нанесения ударов по целям в тылу России. Некоторые из беспилотников атаковали нефтебазы и военные объекты в сотнях километров от границы.



Последняя атака была совершена на радиолокационную станцию дальнего действия в городе Орске, который находится в 1800 км от украинской границы.

