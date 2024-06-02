



Чили присоединилась к иску ЮАР против Израиля

Чили присоединилась к иску Южной Африки в Международном суде в Гааге против Израиля с обвинением в "геноциде" палестинцев в Газе.



Об этом объявил президент страны Габриэль Борич, выступая перед Национальным конгрессом.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Он осудил "катастрофическую" гуманитарную ситуацию в Газе и призвал международное сообщество к "твердому ответу".



"Чили поддержит дело, которое ЮАР представила против Израиля в Международном суде в Гааге", - подчернкул Борич.



Что примечательно, Чили признала "палестинское государство" еще в 2011 году.