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Чили присоединилась к иску ЮАР против Израиля
02.06.2024 10:31 Алина Груднева

Чили присоединилась к иску ЮАР против Израиля

Чили присоединилась к иску Южной Африки в Международном суде в Гааге против Израиля с обвинением в "геноциде" палестинцев в Газе.

Об этом объявил президент страны Габриэль Борич, выступая перед Национальным конгрессом.

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Он осудил "катастрофическую" гуманитарную ситуацию в Газе и призвал международное сообщество к "твердому ответу".

"Чили поддержит дело, которое ЮАР представила против Израиля в Международном суде в Гааге", - подчернкул Борич.

Что примечательно, Чили признала "палестинское государство" еще в 2011 году.

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