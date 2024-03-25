



Через пять дней Польша прекратила блокаду границы с Россией: Пасха на носу

Польские фермеры решили прекратить акцию протеста на границе с Россией из-за грядущих пасхальных праздников. Об этом сообщает Польское радио.



Фермеры приостановили акцию протеста на границе с Российской Федерацией в Гжехотках, которую они начали в среду, 20 марта. Тогда аграрии заблокировали пересечение границы, пропуская одну машину в час.



Ежи Салитра из правления Варминско-Мазурской сельскохозяйственной палаты был удивлен тем, сколько товаров поступает в Европейский Союз из России.



"Европейский Союз еще не принял решение о запрете импорта зерна из России в Сообщество. Несмотря на то, что страны осудили нападение России на Украину, товарообмен с Россией постоянно продолжается. Перевозят много чего, в частности везут газ и не только сжиженный, один водитель сказал, что везет метан", - рассказал он.



Несмотря на это организаторы акции рассказали, что блокаду границы прекращают в связи с грядущими пасхальными праздниками.



Ранее протестующие были настроены более решительно и анонсировали блокаду российской границы минимум на месяц.



Напомним, 24 марта стало известно, что польские фермеры совсем не пропускают украинские грузовики, которые следуют из Украины в Польшу, на пунктах пропуска "Ягодин" и "Рава-Русская".



В четверг 21 марта стало известно, что польские протестующие прекратят блокировать движение транспортных средств перед пунктом пропуска "Зосин – Устилуг".



20 марта посол Украины в Польше Василий Зварич сообщил о возобновлении движения всех транспортных средств в пункте пропуска "Медика – Шегини".