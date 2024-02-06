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Чак Шумер: Украина может исчезнуть
06.02.2024 11:49 Алина Груднева

Чак Шумер: Украина может исчезнуть

Сенатор от Демократической партии Чак Шумер призвал экстренно выделить Украине военную помощь.

Об этом он сказал в эфире телеканала CNBS.

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"Мы находимся на поворотном этапе в Америке. Этот законопроект имеет решающее значение. Если мы не поможем Украине, мы проиграем войну, и через несколько лет будем воевать в Восточной Европе. Американцам это не понравится", - предупредил он.

По словам Шумера, многие республиканцы "до смерти напуганы" возможностью возвращения Дональда Трампа к власти.

"Дональд Трамп сказал: "Ну, подождите, пока я стану президентом". Это займет как минимум год. Украина может исчезнуть", - добавил он.

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