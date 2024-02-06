



Чак Шумер: Украина может исчезнуть

Сенатор от Демократической партии Чак Шумер призвал экстренно выделить Украине военную помощь.



Об этом он сказал в эфире телеканала CNBS.



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"Мы находимся на поворотном этапе в Америке. Этот законопроект имеет решающее значение. Если мы не поможем Украине, мы проиграем войну, и через несколько лет будем воевать в Восточной Европе. Американцам это не понравится", - предупредил он.



По словам Шумера, многие республиканцы "до смерти напуганы" возможностью возвращения Дональда Трампа к власти.



"Дональд Трамп сказал: "Ну, подождите, пока я стану президентом". Это займет как минимум год. Украина может исчезнуть", - добавил он.