Бывший заместитель Адар Мухтар: за ее партией стоят олигарх и политик
Во время скандального ТВ-шоу Офира и Берко выступил бывший заместитель лидера “партии” “пылающая молодежь” Адар Мухтар Шай Шалимов.
Сама Мухтар со скандалом покинула шоу.
В ходе интервью ее бывший соратник сказал: “Есть два человека, которые за ней стоят. Были угрозы и шантаж, которые получил я и моя подруга, сама Адар Мухтар шантажировала меня по телефону через своего бывшего генерального директора. За ней стоит очень большой олигарх. И я говорю: Я, Шай, боюсь назвать его имя, потому что я не хочу, чтобы завтра моему отцу взорвали машину.
За ней стоят очень опасные люди, и у меня нет мужества назвать их. И я развею здесь теории конспирации - за ней не стоит Биби. За ней стоят два человека. За ней стоит олигарх. Мы начинали хорошо. Мы хотели, чтобы в Кнессете появилась молодая кровь. Но тут появились большие деньги. Обратились к ней. Появился какой-то парень, который предложил ей определенную сумму, а взамен захотел стать сопредседателем партии. Я сопротивлялся этому как мог. Она уже не хочет помочь израильской молодежи. И сегодня за ней уже стоит очень известный израильский политик.
Эта девица лжет общественности и позорит молодежь Израиля”.