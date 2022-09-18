



Бывший заместитель Адар Мухтар: за ее партией стоят олигарх и политик



Во время скандального ТВ-шоу Офира и Берко выступил бывший заместитель лидера “партии” “пылающая молодежь” Адар Мухтар Шай Шалимов.



Сама Мухтар со скандалом покинула шоу.



В ходе интервью ее бывший соратник сказал: “Есть два человека, которые за ней стоят. Были угрозы и шантаж, которые получил я и моя подруга, сама Адар Мухтар шантажировала меня по телефону через своего бывшего генерального директора. За ней стоит очень большой олигарх. И я говорю: Я, Шай, боюсь назвать его имя, потому что я не хочу, чтобы завтра моему отцу взорвали машину.



אני חורג ממנהגי ומעלה פה פוסט של אופירה וברקו

הערב בשידור עלה הסגן של הדר מוכתר והעלה שמאחורי הדר עומדים 2 אנשים.

טייקון ופוליטיקאי מוכר

מדובר בשוחד בחירות מהדרגה החמורה ביותר.

אני פונה בקריאה לחקור את הנושא בדחיפות @HadarMuchtar @IL_police @praklitut pic.twitter.com/TnvhAahUqb — TAL RIMMER (@TalRimmer) September 16, 2022

За ней стоят очень опасные люди, и у меня нет мужества назвать их. И я развею здесь теории конспирации - за ней не стоит Биби. За ней стоят два человека. За ней стоит олигарх. Мы начинали хорошо. Мы хотели, чтобы в Кнессете появилась молодая кровь. Но тут появились большие деньги. Обратились к ней. Появился какой-то парень, который предложил ей определенную сумму, а взамен захотел стать сопредседателем партии. Я сопротивлялся этому как мог. Она уже не хочет помочь израильской молодежи. И сегодня за ней уже стоит очень известный израильский политик.Эта девица лжет общественности и позорит молодежь Израиля”.