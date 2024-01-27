



Бывший генсек НАТО раскрыл новый просчет Кремля

Ожидание выгоды для России из-за возможного возвращения Дональда Трампа на пост президента США является очередным просчетом Кремля.



По данным Bloomberg, такое заявление сделал бывший генсекретарь НАТО Джордж Робертсон.



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"Сейчас, при отсутствии реального прогресса, Путину, похоже, остается лишь подождать до избрания Дональда Трампа, который, как он надеется, заключит какую-то грязную сделку, чтобы положить конец войне. Но даже эта стратегия, если ее можно так назвать, является просчетом", – считает он.



По словам Робертсона, члены американского Конгресса от Республиканской партии во время посещения Британии указали на то, что такая стратегия Кремля является ошибочной.



"Во время своего пребывания в должности, вопреки своей риторике, президент Трамп отправил ракеты в Польшу, увеличил финансирование НАТО и существенно усилил мощь собственных вооруженных сил. И поэтому это начинает выглядеть как очередной просчет Кремля", – добавил он.