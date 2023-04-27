



"Будет править еще долго": новое заявление о состоянии Эрдогана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган полон энергии, несмотря на слухи об инфаркте.



Об этом сообщили в администрации президента Терции 27 апреля.



"Он силен, полон энергии и будет управлять страной еще долгое время", — сказано в заявлении.



Сегодня Эрдоган должен принять участие по видеосвязи в церемонии доставки ядерного топлива на АЭС "Аккую". Тем не менее, его подключение было перенесено на час на 16:00. Причина не раскрывается.



Между тем, сегодня днем пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков объявил, что в Кремле не знают о каких-либо проблемах со здоровьем президента Турции.



"Нам неизвестно ничего об этих трудностях. Мы готовимся к телефонному разговору, как я уже сказал, и к содержательному общению двух президентов. После телефонного разговора будет совместное с президентом Турции Эрдоганом участие в церемонии завоза ядерного топлива на энергоблок №1 атомной электростанции “Аккую”. Мероприятие пройдет в режиме видеоконференции", - сказал Песков.

