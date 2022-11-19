



Британский МИД: Иран "распространяет кровопролитие" от Ближнего Востока до Киева

В субботу министр иностранных дел Великобритании обрушился с критикой на Иран за "распространение кровопролития" и пообещал сотрудничать с союзниками, чтобы противостоять Тегерану, выступая на ежегодной конференции "Манамский диалог" в Бахрейне.



"Поставляемое Ираном оружие угрожает всему региону", — заявил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли, имея ввиду продажу иранских дронов России, которые она использует для атак на гражданскую инфраструктуру в Украине.



Накануне президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также выступила в Бахрейне, заявив что "распространение оружия Ираном представляет угрозу для Европы".



Растущая критика вызвана тем, что Иран борется с массовыми протестами — крупнейшими за последние годы — после смерти в сентябре 22-летней Махсы Амини, которая была арестована печально известной иранской "полицией нравов" за предполагаемое нарушение строгого дресс-кода для женщин.



"После десятилетий угнетения собственного народа, теперь иранские правители сеют кровопролитие и разрушения по всему региону вплоть до Киева. Великобритания полна решимости работать вместе с нашими друзьями, чтобы противостоять иранской угрозе", — заявил Клеверли.



В своем обращении Клеверли также раскритиковал президента России Владимира Путина за угрозу глобальной безопасности.



"Ни одна страна не застрахована от потрясений, которым он подверг мировые рынке и глобальную продовольственную безопасность. Война Путина причиняет еще больше страданий сирийцам и йеменцам, и без того переживающим лишения гуманитарного чрезвычайного положения, и рядовым ливанцам, попавшим в экономический кризис", — сказал он.

